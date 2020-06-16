Мнимая сотрудница Пенсионного фонда РФ украла у петрозаводчан более 600 тысяч рублей

Участница организованной группы обвиняется в совершении 13 преступлений, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, злоумышленница, проживающая в Москве, используя базу данных с персональными данными, представлялась сотрудницей Пенсионного фонда РФ совершала телефонные звонки по всей стране.



Она сообщала ложную информацию о наличии права на дополнительные выплаты и убеждала перевести деньги. Всего установлено около 200 подобных фактов.

Женщина дала подробные показания об обстоятельствах совершения ею более 15 преступлений в отношении граждан, проживающих в Петрозаводске. Ущерб составил более 600 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.

Ранее жители Карелии за две недели перевели мошенникам 3 млн рублей.