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Многие коньяки и вина начали исчезать из магазинов из-за нового закона

Новости. Общество
09:13, 07 Сентября 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня 2020 года.

Проблема — в трактовке его нормы, которая требует на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) указывать место происхождения и год урожая винограда. Но технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это условие, говорят участники рынка.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-09-07 09:34:04
Полагаю ,что увладельца уточки ..прблем с импортом нет.
Театральный критик
2020-09-07 09:30:14
Изе пофиг, он на бояре
Гость
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