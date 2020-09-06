Многие коньяки и вина начали исчезать из магазинов из-за нового закона

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня 2020 года.

Проблема — в трактовке его нормы, которая требует на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) указывать место происхождения и год урожая винограда. Но технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это условие, говорят участники рынка.

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