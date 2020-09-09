Многим пенсионерам срочно потребовалась работа во время эпидемии

Количество пенсионеров, заинтересованных в поиске работы, летом этого года выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе сервиса "Авито Работа".

"Количество пенсионеров, которые выкладывают свои резюме в поиске работы, увеличилось на 32% по сравнению с летом 2019 года", - говорится в сообщении. Почти четверть всех кандидатов пенсионного возраста - 24% - ищет работу в качестве домашнего персонала и рассматривает вакансии помощника по хозяйству, няни или уборщика, выяснили в сервисе. Бухгалтером хотят устроиться 9% российских пенсионеров, продавцом или охранником - 7%. Также 7% не имеют определенных предпочтений и готовы рассмотреть любую работу, не требующую опыта, отметили в "Авито Работе". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".