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Многодетная мама в Карелии получила от государства 250 тысяч рублей на «Воздушное настроение»

Новости. Общество
16:10, 15 Апреля 2022
фото: из личного архива Светланы Веледеевой

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Социальный контракт помог многодетной маме из Олонца открыть свое дело, сообщили в Минсоцзащите.

Светлана Веледеева получила государственную социальную помощь на открытие мастерской воздушных шаров «Воздушное настроение».

Жительница Олонца, многодетная мама Светлана Веледеева вместе с супругом воспитывают троих сыновей. Сейчас Светлана находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.
Декретное время Светлана решила провести с пользой — открыть свое дело. От знакомых она узнала о возможности заключения социального контракта с Центром социальной работы Карелия на мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности.

С направлением деятельности — мастерская воздушных шаров — Светлана определилась сразу. Шары изначально были просто любительским увлечением, а когда Светлана поняла, что хобби можно превратить в деятельность, приносящую стабильный заработок, она решила подойти к ней основательно. Девушка обучилась направлению «Аэродизайн», получила сертификат о прохождении обучения по программе «Создание фотозон, арок и инсталляций из воздушных шаров», дополнительно обучилась по направлению «Воздушные шары для моделирования».

В октябре 2021 года Светлана обратилась в отделение по работе с гражданами в Олонецком районе Центра социальной работы республики с заявлением о предоставлении помощи на основании социального контракта и бизнес-планом открытия мастерской воздушных шаров «Воздушное настроение» в Олонце. Межведомственной комиссией Отделения Центра было рассмотрено заявление Светланы Веледеевой и принято решение об оказании помощи в размере 250 тысяч рублей.

На предоставленные средства заявительница оплатила первый месяц аренды помещения для мастерской, закупила необходимое оборудование и мебель, приобрела кассовый аппарат.

Светлана официально зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, её мастерская «Воздушное настроение» ежедневно приносит радость жителям Олонецкого района.

В Минсоцзащиты напоминают, что государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется гражданам из малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы населения.

Помощь предоставляется в целях стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации.

Обращаться за получением социальной помощи на основании социального контракта следует в Отделения по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства.

Подробную информацию можно получить, задав вопрос в группе Центра социальной работы Республики Карелии в социальной сети «ВКонтакте».

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