Многодетная семья из Карелии получила более 5 млн рублей на новую квартиру

Получив сертификат на 5,5 млн рублей, семья подыскивает просторное благоустроенное жилье.

Об этом сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".



В этом году были расширены меры социальной поддержки карельским семьям, в которых одновременно родились трое или более детей.

Семья из Беломорского района получила единовременную выплату на приобретение жилья.



Страница Артура Парфенчикова

"В прошлом году у них родились три девочки. Помимо тройняшек в семье растут еще две дочки. Собственного жилья у Никоновых нет: после пожара им приходится снимать квартиру, имея на руках 5 несовершеннолетних детей. Теперь, получив сертификат на 5,5 млн рублей, семья подыскивает просторное благоустроенное жилье", – написал Артур Парфенчиков.

Ранее депутаты отменили земельный налог для многодетных семей Петрозаводска.