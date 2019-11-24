Многодетная семья из Карелии получила более 5 млн рублей на новую квартиру

Новости по теме
Получив сертификат на 5,5 млн рублей, семья подыскивает просторное благоустроенное жилье.
Об этом сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".
В этом году были расширены меры социальной поддержки карельским семьям, в которых одновременно родились трое или более детей.
Семья из Беломорского района получила единовременную выплату на приобретение жилья.
"В прошлом году у них родились три девочки. Помимо тройняшек в семье растут еще две дочки. Собственного жилья у Никоновых нет: после пожара им приходится снимать квартиру, имея на руках 5 несовершеннолетних детей. Теперь, получив сертификат на 5,5 млн рублей, семья подыскивает просторное благоустроенное жилье", – написал Артур Парфенчиков.
Ранее депутаты отменили земельный налог для многодетных семей Петрозаводска.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии