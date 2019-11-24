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Новости. Общество
09:10, 24 Ноября 2019
фото: ©ТАСС/Андрей Америков

Многодетная семья из Карелии получила более 5 млн рублей на новую квартиру

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Получив сертификат на 5,5 млн рублей, семья подыскивает просторное благоустроенное жилье.

Об этом сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

В этом году были расширены меры социальной поддержки карельским семьям, в которых одновременно родились трое или более детей. 

Семья из Беломорского района получила единовременную выплату на приобретение жилья.


Страница Артура Парфенчикова

"В прошлом году у них родились три девочки. Помимо тройняшек в семье растут еще две дочки. Собственного жилья у Никоновых нет: после пожара им приходится снимать квартиру, имея на руках 5 несовершеннолетних детей. Теперь, получив сертификат на 5,5 млн рублей, семья подыскивает просторное благоустроенное жилье", – написал Артур Парфенчиков.

Ранее депутаты отменили земельный налог для многодетных семей Петрозаводска.

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