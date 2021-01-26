Многодетная семья погорельцев из Медвежьегорска поблагодарила жителей Карелии за помощь

Всего за два дня собраны необходимые вещи для семьи, оставшейся без дома после пожара в Медвежьегорске.

В паблике "Медвежьегорск Online" многодетная мама поблагодарила жителей Медвежьегорска и всех участников сбора помощи за поддержку.

"Город маленький, а люди живут в нём с огромными сердцами, да и не только Медвежьегорск, звонят с разных уголков Карелии, поддерживают, сочувствуют, кто был в аналогичных ситуациях, плачут, рассказывают, как они это пережили. В считанные часы детям и маме (бабушке) принесли очень много одежды, канцелярии. Принесли игрушки, книжки", - пишет женщина.

Семье, потерявшей 25 января свой дом, помогли с одеждой, шторами, постельным бельем, посудой, средствами лично гигиены. Некоторые принесли погорельцам продукты.

"Дали от города комнату, за неимением лучшего. Сегодня попробуем обставить и заселиться. Конечно, один унитаз без слива, с незакрывающейся дверью на 10 комнат, тут же рядом с туалетом кран в конце секции на 10 комнат… Это что-то, в таких условиях можно только выживать, но деваться некуда… Нужно, конечно, искать средства, чтоб снять квартиру, где можно и помыться и отдохнуть. Маме (бабушке) после несколько инсультов и инфаркта в её 70 лет пережить такое очень тяжело. В одну комнатушку с маленькими детьми!?!?! Человеку покой нужен. Будем искать варианты, может, кто откликнется и поможет с жильем, недорого сдаст", - многодетная мама.

Напомним, пожар произошел 25 января ночью в жилом частном доме на улице Подгорная в Медвежьегорске. Дом выгорел практически полностью. Пожарные вывели корову и кур, которые содержались в хлеву-пристройке к дому.

В этот же день был открыт сбор помощи для семьи погорельцев.