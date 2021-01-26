Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
С лопатой против пистолета: Появились кадры с места перестрелки на парковке в Петрозаводске (ВИДЕО) 6
Сегодня 06:40
Взорвавшийся Nokia 3310 травмировал школьника
26.01.2021 19:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
Сегодня 10:10
Минздрав признал, что новые требования приведут к закрытию стоматологических клиник 3
26.01.2021 16:32
Реки кипятка льются по центру Петрозаводска (ФОТО) 17
26.01.2021 18:18

Многодетная семья погорельцев из Медвежьегорска поблагодарила жителей Карелии за помощь

Новости. Общество
14:30, 27 Января 2021
фото: © ОПС Медгора / ВК
Загрузка...

Всего за два дня собраны необходимые вещи для семьи, оставшейся без дома после пожара в Медвежьегорске.

В паблике "Медвежьегорск Online" многодетная мама поблагодарила жителей Медвежьегорска и всех участников сбора помощи за поддержку.

"Город маленький, а люди живут в нём с огромными сердцами, да и не только Медвежьегорск, звонят с разных уголков Карелии, поддерживают, сочувствуют, кто был в аналогичных ситуациях, плачут, рассказывают, как они это пережили. В считанные часы детям и маме (бабушке) принесли очень много одежды, канцелярии. Принесли игрушки, книжки", - пишет женщина.

Семье, потерявшей 25 января свой дом, помогли с одеждой, шторами, постельным бельем, посудой, средствами лично гигиены. Некоторые принесли погорельцам продукты.

"Дали от города комнату, за неимением лучшего. Сегодня попробуем обставить и заселиться. Конечно, один унитаз без слива, с незакрывающейся дверью на 10 комнат, тут же рядом с туалетом кран в конце секции на 10 комнат… Это что-то, в таких условиях можно только выживать, но деваться некуда… Нужно, конечно, искать средства, чтоб снять квартиру, где можно и помыться и отдохнуть. Маме (бабушке) после несколько инсультов и инфаркта в её 70 лет пережить такое очень тяжело. В одну комнатушку с маленькими детьми!?!?! Человеку покой нужен.  Будем искать варианты, может, кто откликнется и поможет с жильем, недорого сдаст", - многодетная мама.

Напомним, пожар произошел 25 января ночью в жилом частном доме на улице Подгорная в Медвежьегорске. Дом выгорел практически полностью. Пожарные вывели корову и кур, которые содержались в хлеву-пристройке к дому.

В этот же день был открыт сбор помощи для семьи погорельцев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
20.01.2021, 19:10
Кремль прокомментировал фильм Навального о "дворце Путина"
20.01.2021, 17:09
Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей

Аналитика

Сегодня 12:15
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком
Сегодня 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
Сегодня 10:10
"Системообразующий" бардак 8
25.01.2021 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии 1
25.01.2021 14:10
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2021 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 10
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»