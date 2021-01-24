"Нужна помощь, сгорело всё": в Карелии начался сбор помощи пострадавшей в пожаре семье

Многодетная семья, оставшаяся без дома после пожара в Медвежьегорске, нуждается в помощи.

В Карелии начался сбор помощи для многодетной семьи из Медвежьегорска, которая лишилась дома. Деревянная постройка на улице Подгорной, где проживала семья, сгорела в пожаре.

Информация о сборе помощи опубликована в сообществе "Медвежьегорск Online".

"Нужна любая помощь, сгорело всё", - сообщается в паблике.

Необходимы вещи для матери и троих детей - девочки 14 лет, девочки пяти лет и трехлетнего мальчика. Также необходима финансовая помощь.

Размеры вещей, реквизиты для перечисления материальной помощи, а также телефоны для связи указаны в посте паблика.

Ранее сообщалось, что огонь уничтожил деревянное строение на улице Подгорная в Медвежьегорске, пожарным удалось спасти домашний скот и птицу.