В Карелии сгорел деревянный дом: пожарные спасли корову и кур (ФОТО)

Огонь уничтожил деревянное строение в Медвежьегорске, пожарным удалось спасти домашний скот и птицу.

Пожар произошел сегодня ночью в жилом частном доме на улице Подгорная в Медвежьегорске. Об этом информирует "ОПС Медгора" в соцсети.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану в половине седьмого утра. К месту пожара были направлены дежурные караулы пожарный частей из Медвежьегорска и поселка городского типа Пиндуши. К моменту прибытия первого пожарного подразделения весь дом уже был охвачен огнем.

Сообщается, что для тушения пожара спасатели использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе. На тушение было подано три ручных пожарных ствола. Всего в тушении пожара участвовало одиннадцать человек личного состава и было задействовано три пожарных автоцистерны.

Более часа понадобилось пожарным на ликвидацию горения и еще почти два часа ушло на разборку и проливку завалов для исключения повторного возгорания. Дом выгорел практически полностью, пострадавших нет. Пожарные вывели корову и кур, которые содержались в хлеву-пристройке к дому.

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