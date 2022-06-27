Многодетного отца в Карелии посадили за решетку за неуплату алиментов

В Пряже арестовали мужчину, который задолжал своим четверым детям 1,8 млн рублей по алиментам, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Пряже находится производство о выплате алиментов на содержание четверых несовершеннолетних детей. Житель Пряжи должен выплачивать семье половину от своего ежемесячного дохода.

Самостоятельно алименты мужчина не выплачивал, так как не устраивался на работу. Должнику назначили обязательные работы. После отработки мужчина не сделал никаких выводов, поэтому жителя Пряжи привлекли к уголовной ответственности по факту неуплаты алиментов.

И даже после этого мужчина не оплатил задолженность. Более того, он стал скрываться от судебных приставов. На начало апреля этого года задолженность по алиментам составила более 1,8 млн рублей.

Судебный пристав-исполнитель узнал, где проживает должник. Его доставили в отделение и привлекли к административной ответственности.

В результате многодетному отцу из Пряжи назначили наказание в виде десяти суток ареста.