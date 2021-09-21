Многодетной семье в Карелии предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры

В Кемском районе многодетная семья, проживающая в «аварийке», получила квартиру вне очереди.

По решению суда в августе 2020 года администрация района должна была предоставить семье жилье во внеочередном порядке, поскольку их дом был признана аварийным и подлежащим сносу. Но данный судебный акт не был исполнен, сообщили в прокуратуре республики.

Как выяснили в надзорном ведомстве, деньги, необходимые для приобретения квартиры, не были предусмотрены при формировании районного бюджет. Кроме того, в последующем администрацией Кемского района были допущены нарушения законодательства о закупках при определении начальной максимальной цены контракта на приобретение жилья. Она была определена без учета рыночной стоимости недвижимости, купить на эти деньги квартиру было невозможно.

В результате в адрес главы администрации Кемского района было внесено представление. Нарушения вскоре были устранены, многодетная семья переехала в благоустроенную трехкомнатную квартиру.

Ранее прокуратура закрыла опасное аварийное здание в поселке Карелии.