Прокуратура закрыла опасное аварийное здание в поселке Карелии

В поселке Деревянка после обращения местных жителей был закрыт доступ в аварийное здание, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура проверила обращение жителей поселка Деревянка в Прионежском районе, жаловавшихся на то, что в населенном пункте находится аварийное неэксплуатируемое здание, в которое можно спокойно зайти.

В ходе проверки был установлен собственник строения — организация, которую и обязали устранить выявленное нарушение.

В итоге собственник выполнил требование прокуратуры и ограничил доступ к аварийному зданию.