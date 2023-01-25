Многодетную семью из Карелии чиновники поселили на чужой участок без ведома хозяев

Странная история случилась в Пряжинском районе — многодетной семье предоставили землю под дачу, не проверив информацию об участке.

Многодетная семья Левиных из Петрозаводска получила участок под строительство жилого дома. Не сразу — пока ожидали, в семье прибавилось еще двое детей. Тем желаннее оказалась эта земля на берегу красивого Сямозера.

«В феврале 2021 года я оформил право долевой собственности на всю семью, в течение 2021-22 годов проводил земляные работы, потому что участок был в ужасном состоянии, на этом месте была большая свалка», — рассказал Александр Левин.

За это время глава многодетной семьи оформил кредит и вложил в земельный участок на улице Трудовой в поселке Кудама не только деньги, но и потратил на это немало времени и нервов. Только подключение участка к электричеству заняло семь месяцев. Наконец, в октябре 2021 года Левины построили небольшой дом, в котором успели вместе с детьми провести одно лето.

Нормальная жизнь Левиных закончилась в начале этого года, после звонка из Пряжинского районного суда. Александру Левину сообщили, что его семью привлекают в качестве ответчиков по гражданскому делу о наложении земельных участков. Другими словами, выяснилось, что МИЗО Карелии вместе с администрацией Пряжинского района предоставило многодетной семье участок, у большей части которого уже есть хозяин.

Как многодетная семья планирует выходить из этого положения и кто виноват в случившемся, читайте в статье «Столицы на Онего».