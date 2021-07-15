Многодетные семьи Карелии смогут получить компенсацию на утепление своих домов

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о новой мере поддержки малообеспеченных детей с шестью и более детьми.

Как отметил руководитель Карелии, благотворительная акция «Подари тепло» показала, как важна даже точечная поддержка для семей республики.

«Поэтому с этого года по моему поручению малообеспеченные семьи с шестью и более детьми могут получить компенсацию на утепление своих домов по республиканской программе адресной соцпомощи», — сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Новая мера поддержки предполагает, что семьи в своем доме смогут обновить 4 окна стоимостью не более 17 тысяч рублей за монтаж одного стеклопакета. Жилье, в котором семья зарегистрирована и проживает, не должно быть признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в Отделение социальной работы по месту жительства.

Список телефонов здесь.