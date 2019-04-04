Многодетные семьи получат дополнительные льготы от государства

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Государственная Дума приняла поправки к Налоговому кодексу РФ, согласно которым многодетные семьи в этом году смогут воспользоваться льготами по налогам на имущество и землю.
"Мы предлагаем распространить уже действующее для жилой недвижимости ограничение на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, на земельный налог. Он также должен быть справедливым и посильным для граждан и не должен меняться. После вступления закона в силу, земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10%, по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене", - цитирует пресс-служба Госдумы слова спикера парламента Вячеслава Володина.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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