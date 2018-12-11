Многодетные семьи в Карелии получат 300 участков

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Министерство имущества и земельных участков республики сообщили о планах по предоставлению трех сотен участков в Ялгубе многодетным семьям.
Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений республики Сергей Щебекин на заседании парламентского комитета по экономической политике в Петрозаводске.
Предполагается, что земли для льготников из Петрозаводска будут расположены в Ялгубе. В министерстве подчеркивают, что такая мера приведет к экономии, поскольку выгоднее подводить коммуникации к единой территории вероятной застройки, нежели к одиночным участкам, предоставленным льготникам.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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