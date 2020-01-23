Многодетных отцов предложили отправлять на пенсию досрочно

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, следует из электронной базы данных нижней палаты.

Принятый ранее закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для россиян на пять лет – ежегодно с шагом в один год, пока не достигнет окончательных значений 65/60 лет, соответственно, для мужчин и женщин, пишет издание "РИА Новости".

"В целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта – симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", –говорится в законопроекте.





Авторы отметили, что реализация законопроекта может потребовать ориентировочно более 5,21 миллиарда рублей, исходя из численности многодетных отцов в стране.