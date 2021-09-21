Многодетным малообеспеченным семьям Карелии дадут по 30 тысяч рублей для утепления жилья

Полученную компенсацию на утепление жиль можно потратить, в частности, на установку новых современных окон, отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Глава Карелии на своей странице в соцсети сообщил, что с этого года многодетные малообеспеченные семьи Карелии могут получить компенсацию на утепление своего жилья, в частности на установку новых современных окон. И многие такой возможностью воспользовались.

«Однако в последнее время получаю в соцсети сообщения о том, что изначально установленный размер компенсации — 17 тысяч рублей за один стеклопакет — теперь не покрывает всех расходов. В связи с этим мы приняли решение и увеличили сумму до 30 тысяч на одно окно», — отметил Артур Парфенчиков.

Глава уточнил, что право на такую поддержку имеют малообеспеченные семьи, в которых пять и более детей. По программе адресной соцпомощи они могут установить до четырех новых окон, обязательное условие — дом не должен быть признан аварийным.

«Компенсация не учитывается как доход семьи и не влияет на оказание других мер поддержки и начисление пособий», — объяснил ПАрфенчиков.

Обращаться с заявлением о предоставлении помощи необходимо в центры социальной работы по месту жительства.

Список телефонов здесь.

Глава республики отдельно поблагодарил тех, кто поддержал инициативу и присоединился к акции «Подари тепло»: предпринимателей, госслужащих и просто жителей республики.

Парфенчиков: «Благодаря вам во многих карельских семьях стало теплее. Акция продолжается».