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Многодетным родителям предложили увеличить отпуск

Новости. Общество
20:40, 12 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой увеличить родителям трёх и более детей ежегодный оплачиваемый отпуск до 35 дней.

В своём обращении законодатель отметил, что многодетные родители, занятые воспитанием трёх и более детей, несут колоссальную нагрузку. При этом по трудовому законодательству, если они не входят в определённую категорию специалистов, могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск лишь в 28 дней, пишет RT.

"Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 дней. Эти дополнительные дни граждане смогут посвятить как личному отдыху, так и занятиям с детьми", – говорится в тексте обращения.

Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

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