Многодетным семьям в Карелии хотят давать деньги вместо участков под ИЖС

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Органы власти Карелии рассматривают возможность внесения изменений в законодательство о бесплатном выделении земельных участков многодетным семьям под строительство жилья.
Об этом сообщила сегодня на заседании профильного парламентского комитета замминистра имущественных и земельных отношений республики Маргарита Логинова.
По ее словам, рассматривается идея предусмотреть для многодетных семей альтернативные способы улучшения жилищных условий.
"Пришли к тому, чтобы предусмотреть альтернативу – либо денежную компенсацию, либо предоставление какого-либо жилья", - сказала Логинова.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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