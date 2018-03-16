Многодетным семьям в Карелии хотят давать деньги вместо участков под ИЖС

Органы власти Карелии рассматривают возможность внесения изменений в законодательство о бесплатном выделении земельных участков многодетным семьям под строительство жилья.

Об этом сообщила сегодня на заседании профильного парламентского комитета замминистра имущественных и земельных отношений республики Маргарита Логинова.

По ее словам, рассматривается идея предусмотреть для многодетных семей альтернативные способы улучшения жилищных условий.

"Пришли к тому, чтобы предусмотреть альтернативу – либо денежную компенсацию, либо предоставление какого-либо жилья", - сказала Логинова.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".