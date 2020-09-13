Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
13.09.2020 19:00
Как трудовой спор в школе привел к уничтожению спортивной пулевой стрельбы в Карелии 4
13.09.2020 16:19
ЦИК Карелии сообщил данные о явке на муниципальных выборах 2
13.09.2020 16:34
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020 21:40
Менее 10 процентов избирателей проголосовало на муниципальных выборах в Карелии 5
13.09.2020 14:13

Многофункциональная спортплощадка в одном из городов Карелии превратилась в развалины (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 14 Сентября 2020
фото: Подслушано в Пудоже/vk.com/podslushanovpudozhe
Загрузка...

В Пудоже "газпромовская" спортивная площадка находится в ужасном состоянии.

В паблике "Подслушано в Пудоже" местные жители выложили фото спортплощадки, установленной в рамках благотворительного проекта "Газпром – детям".

"Многофункциональная площадка в Пудоже или то, что на сегодняшний день она собой представляет. Борта пробиты, надписи, грязь и само покрытие в ужасном состоянии. Чувствуется, Газпром терпит убытки. Когда нет хозяина, всему приходит конец", - комментирует фото его автор.

Ранее жители поселка Элисенваара Лахденпохского района были разочарованы качеством долгожданной спортивной площадки. Универсальная спортплощадка оказалась пригодной только для пляжного футбола.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2020-09-14 10:19:08
Ну здесь похоже на то, что самим детям это и не нужно.
Leopol'd
2020-09-14 09:34:57
А надписи и мусор - это тоже Газпром сотворил? Или всё же аборигены?
nae
2020-09-14 10:23:36
Leopol'd, аборигены, конечно. Но содержать площадку все же надо. А тут, скорее всего, некому и не на что. Меня всегда забавляет чиновничий подход к делу - вот поставимпостроимпочинимоблагородим и заживем. Вот только, почему то, всегда за скобки выпадает вопрос о содержании. Это как купить машину и рассчитывать на то, что она все время будет ездить и ее не надо заправлять, ремонтировать и вообще следить за ней.
Весёлый
2020-09-14 07:40:46
Везде принцип: освоив деньги, громко покричать об успешном окончании "очередной стройки", а дальше "профессионалы" не знают что делать, но бабки распилены и им всё равно....ведь безнаказанность и тупость идут рука об руку? Извиняюсь,конечно!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом
08.09.2020, 08:50
Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 5
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»