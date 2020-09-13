Многофункциональная спортплощадка в одном из городов Карелии превратилась в развалины (ФОТО)

В Пудоже "газпромовская" спортивная площадка находится в ужасном состоянии.

В паблике "Подслушано в Пудоже" местные жители выложили фото спортплощадки, установленной в рамках благотворительного проекта "Газпром – детям".

"Многофункциональная площадка в Пудоже или то, что на сегодняшний день она собой представляет. Борта пробиты, надписи, грязь и само покрытие в ужасном состоянии. Чувствуется, Газпром терпит убытки. Когда нет хозяина, всему приходит конец", - комментирует фото его автор.

Ранее жители поселка Элисенваара Лахденпохского района были разочарованы качеством долгожданной спортивной площадки. Универсальная спортплощадка оказалась пригодной только для пляжного футбола.