Многократный олимпийский чемпион провел мастер-класс в Петрозаводске

Александр Попов, четырехкратный олимпийский чемпион, дал уроки мастерства для воспитанников и тренеров спортивных школ республики.

Как рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный», в бассейне Н2О в столице Карелии прошел мастер-класс для воспитанников и тренеров отделений плавания спортивных школ республики.



Фото: © Сергей Юдин

Проводил его легендарный 4-кратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы, многократный рекордсмен мира и Европы, Заслуженный мастер спорта СССР, почетный член Международного олимпийского комитета Александр Владимирович Попов.

Спортсмен дал слушателям множество советов, поделился полезными упражнениями. Ребята и тренеры пообщались с чемпионов, сфотографировались на память и получили автограф.