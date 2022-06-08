Многострадальное здание библиотеки на севере Карелии обещают достроить к 2023 году

Компания ООО «Стройконтроль», входящая в группу компаний «Nova», планирует завершить работы по реконструкции здания библиотеки в Сегеже в декабре.

Новый подрядчик, пришедший на смену двум нерадивым компаниям, готовит чердачное перекрытие здания к бетонированию, восстанавливает кирпичную кладку парапета и оконных четвертей, монтирует окна. Также монтируют наружные сети канализации, включая ливневую, из подвала откачивают скопившуюся воду. В здании будет лифт, для его установки устраивают котлован и основание под лифтовую шахту. Всего на объекте работают 18 человек. Об этом сообщили в правительстве республики.

Контракт, заключенный с ООО «Стройконтроль», предусматривает выполнение комплексных работ до декабря этого года. Предстоит отремонтировать фасад, внутренние перегородки и стены, внутренние инженерные сети (водопровод и канализацию), выполнить отделочные работы, обеспечить в здании вентиляцию и кондиционирование, установить электроосвещение, электрооборудование и сигнализацию, провести интернет. В начале 2023 года закупят мебель и технику для учреждений.

В следующем году в обновленное здание вернутся Сегежская централизованная библиотечная система и Музейный центр Сегежи, которые пока работают в других помещениях.

В региональном правительстве напомнили, реконструкция здания библиотеки и музея в Сегеже на ул. Мира 16б ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года». ООО «Стройконтроль» пришло на смену двум подрядчикам, не выполнившим обязательства.

Ранее сообщалось, подрядчик украл более 3 млн рублей при реконструкции библиотеки в Сегеже.