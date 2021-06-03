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Многострадальный детский сад в поселке Карелии строят с опережением графика

Новости. Общество
18:40, 03 Июня 2021
фото: © Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору

Специалисты Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору проверили строительство детского садика в поселке Ильинский Олонецкого района.

Как сообщается на сайте правительства республики, в ходе проверки установлено, что строительные работы ведутся с опережением графика с соблюдением требований технических регламентов и проектной документации.

В настоящее время полностью выполнено устройство наружных и внутренних стен здания, плит перекрытия и покрытия, наружных инженерных сетей. На 30% выполнено устройство конструкции кровли.

Окончание строительства здания детского сада в поселке Ильинский планируется «КСМ» в конце августа 2021 года.

Напомним, дошкольные учреждения в поселках Ильинский и Ляскеля в рамках Федеральной целевой программы к 100-летию республики должны были быть сданы еще в 2019 году. Но их строительство так и не началось. Контракты с подрядчиками расторгли.  Были выделены средства на перепроектирование объектов.

На месте будущего детского сада в поселке Ильинский активные строительные работы начались в январе этого года.

"После того, как первый подрядчик не смог выполнить свои обязательства, мы расторгли с ним контракт. Затем пришлось и проект переделывать, поскольку с момента его утверждения изменились требования к строительству дошкольных учреждений, и проводить новые конкурсные процедуры. Новым подрядчиком стала компания КСМ. Уже осенью текущего года, в соответствии с контрактом, она должна сдать объект", - сообщал в январе глава Карелии Артур Парфенчиков.

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