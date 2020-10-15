Садик из ФЦП развития Карелии обещают построить в поселке Ильинский в 2021 году

На строительство здания детского сада в поселке Ильинский Олонецкого района из резервного фонда правительства РФ выделено более 209 млн рублей.

Об этом сообщается на официальной странице Олонецкого муниципального района в "ВКонтакте".

"В настоящее время проведена корректировка и государственная экспертиза проектной документации, вносятся изменения в адресную инвестиционную программу Республики Карелия на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов. На строительство здания детского сада из резервного фонда правительства Российской Федерации выделено 209 миллионов 175 тысяч рублей. Конкурсные процедуры на строительство дошкольной организации будут объявлены в текущем году. Завершение строительных работ запланировано на июль 2021 года", - пишут в паблике.

Напомним, дошкольные учреждения в поселках Ильинский и Ляскеля в рамках Федеральной целевой программы к 100-летию республики должны были быть сданы еще в 2019 году. Но их строительство так и не началось. Контракты с подрядчиками расторгли. Были выделены средства на перепроектирование проектов. Так, здание садика в Ильинском возведут не из кирпича, как планировалось. Детский сад будет панельным.