Мобилизация усугубила проблему с дефицитом кадров на многих предприятиях Карелии

Частичная мобилизация в Карелии затронула около трети предприятий республики, и каждая пятая компания не смогла найти замену мобилизованным работникам.

Об этом сообщила сегодня в парламенте уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, в конце октября был проведен опрос предпринимателей о том, как на них повлияла мобилизация.

«Мобилизация затронула примерно треть субъектов предпринимательства. Половина опрошенных заменила мобилизованных сотрудников или эта замена вообще не потребовалась. Пятая часть компаний из числа опрошенных по-прежнему не может найти замену выбывшим работникам и таким образом мобилизация усугубила проблему, связанную с дефицитом кадров. На их нехватку жалуется треть опрошенных», — сказала бизнес-омбудсмен.

Она предложила органам власти разработать меры поддержки бизнеса в этой сфере.