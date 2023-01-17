Мобилизованным жителям Карелии, находящимся на Донбассе, отправят каркасную баню

По заявкам, которые принял Глава региона Артур Парфенчиков в ходе своей рабочей поездки в зону СВО, бойцам также передадут туристские коврики, утепленные сапоги, кухонную утварь и различные бытовые принадлежности.

Коллектив карельской компании «Карелбани» выступил с инициативой безвозмездно изготовить баню для мобилизованных жителей республики.

— Сегодня мы отправляем нашим бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, каркасную баню. Ее изготовили работники компании «Карелбани», они также передали веники, шампуни, тазы и иные банные принадлежности, чтобы наши земляки смогли сразу ее затопить, — сказал заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Виктор Свирский.

— Баня построена работниками фирмы на благотворительной основе для жителей Карелии, которые сейчас находятся в зоне С. О. Она состоит из клееного профилированного бруса, вмещает в себя семь человек, за 40 минут она разогревается до 80 градусов. Баня надежная, топить ее можно практически круглосуточно. Компания «Профильдрев» предоставила нам краску, мы смогли покрасить баню в камуфляжную расцветку, — отметил директор фирмы «Карелбани» Максим Балабаев.

Также в зону проведения СВО по заявкам, которые принял Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки в Луганскую народную Республику от мобилизованных, направят очередную партию необходимого оборудования. Нашим землякам передадут туристские коврики, утепленные сапоги ЭВА, кухонную утварь, бензопилы, пластиковые бочки, ведра, канистры, силовые удлинители и иные бытовые принадлежности.