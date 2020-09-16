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Мобильная бригада врачей начала ездить по Прионежскому району

Новости. Общество
18:40, 16 Сентября 2020
фото: © Минздрав Карелии
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Возобновлена работа мобильной бригады врачей-специалистов Республиканской больницы им. В.А. Баранова в Прионежском районе.

Первые после перерыва выезды состоялись в село Шелтозеро и поселок Ладва. Во врачебных амбулаториях проведены осмотры и консультации пациентов. В составе бригады работали эндокринолог, оториноларинголог, гинеколог и педиатр, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте".

Все осмотры проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к оказанию медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В Шелтозере с учётом временного размещения врачебной амбулатории в школе и отсутствия кабинета акушера-гинеколога прием проводился в новом передвижном мобильном комплексе, оснащенном всем необходимым оборудованием для осмотра женщин. Комплекс приобретен в этом году по нацпроекту "Здравоохранение".

Следующие выезды мобильной врачебной бригады запланированы на 17 сентября – во врачебную амбулаторию п. Мелиоративный и 24 сентября – во врачебную амбулаторию с. Заозерье.

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