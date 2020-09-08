Мобильное приложение для борьбы с мошенниками победило в конкурсе инноваций в Карелии

Фонд венчурных инвестиций Карелии опубликовал список из 12 инновационных проектов, которые вышли в финал республиканского конкурса "100 идей для развития Карелии".

В июне Фонд и Министерство экономического развития и промышленности Карелии объявили конкурс грантов на поддержку инновационного предпринимательства в республике. За два месяца организаторы получили 157 заявок. Из них 132 прошли предварительную экспертизу и были переданы на оценку жюри.

По сумме набранных баллов жюри определило 12 финалистов – по 3 в каждой номинации. В их числе мобильное приложение для борьбы с телефонными мошенниками, технология производства жмыха и инновационные тракторные гусеницы. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".