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Мобильное приложение для борьбы с мошенниками победило в конкурсе инноваций в Карелии

Новости. Общество
11:57, 09 Сентября 2020
фото: pixabay
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Фонд венчурных инвестиций Карелии опубликовал список из 12 инновационных проектов, которые вышли в финал республиканского конкурса "100 идей для развития Карелии".

В июне Фонд и Министерство экономического развития и промышленности Карелии объявили конкурс грантов на поддержку инновационного предпринимательства в республике. За два месяца организаторы получили 157 заявок. Из них 132 прошли предварительную экспертизу и были переданы на оценку жюри.

По сумме набранных баллов жюри определило 12 финалистов – по 3 в каждой номинации.

В их числе мобильное приложение для борьбы с телефонными мошенниками, технология производства жмыха и инновационные тракторные гусеницы.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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