Мобильные бригады моют и чистят Петрозаводск

В Петрозаводске продолжают приводить в порядок улично-дорожную сеть, работы ведутся в разных районах города, сообщили в администрации.

ООО "ТехРент" продолжает уборку и ремонт улично-дорожной сети города. В разных районах карельской столицы в непрерывном режиме работают мобильные бригады и специализированная техника. Подрядчик подметает, моет улицы и тротуары, скашивает траву, выравнивает отдельные участки грунтовых автодорог (с добавлением нового материала).











Также к настоящему времени "ТехРент" устранил аварийные деформации и повреждения дорожного полотна на Пряжинском и Соломенском шоссе, Пограничной улице, на участке от Чистой улицы до границы города. Сейчас подрядная организация приступила к замене дорожного бортового камня на пересечении Октябрьского проспекта и Мурманской улицы.

Все работы проводятся под контролем специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска.