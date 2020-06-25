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Мобильные бригады моют и чистят Петрозаводск

Новости. Общество
16:19, 26 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В Петрозаводске продолжают приводить в порядок улично-дорожную сеть, работы ведутся в разных районах города, сообщили в администрации.

ООО "ТехРент" продолжает уборку и ремонт улично-дорожной сети города. В разных районах карельской столицы в непрерывном режиме работают мобильные бригады и специализированная техника. Подрядчик подметает, моет улицы и тротуары, скашивает траву, выравнивает отдельные участки грунтовых автодорог (с добавлением нового материала).

Также к настоящему времени "ТехРент" устранил аварийные деформации и повреждения дорожного полотна на Пряжинском и Соломенском шоссе, Пограничной улице, на участке от Чистой улицы до границы города. Сейчас подрядная организация приступила к замене дорожного бортового камня на пересечении Октябрьского проспекта и Мурманской улицы.

Все работы проводятся под контролем специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска.

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