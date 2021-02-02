Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Названы сроки начала строительства новой автодороги в Петрозаводске 2
02.02.2021 15:55
Как фотокорреспондент в Карелии делал прививку от COVID-19: "Вкололи вакцину и сказали подождать полчаса" 3
02.02.2021 12:19
"Я рыдала и билась головой об стену": Модель из Карелии рассказала о предательстве мужа-футболиста в Бразилии 12
02.02.2021 16:00
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
Суд заменил Навальному условный срок на реальный 31
02.02.2021 20:55

Мобильные бригады отправились прививать от коронавируса жителей поселков Карелии

Новости. Общество
10:43, 03 Февраля 2021
фото: © оперштаб Карелии
Загрузка...

Специалисты центральных районных больниц стали выезжать в населенные пункты, где нет стационарных пунктов вакцинации от коронавируса, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Первые мобильные бригады из медиков Сортавальской ЦРБ уже провели иммунизацию против коронавируса в Лахденпохье, поселках Вяртсиля и Хелюля.

В Сортавальском и Лахденпохском районах за две недели уже привиты более 400 жителей.

В Карелии первым компонентом вакцины уже привились 6205 человек, в том числе 2160 пожилых людей старше 60 лет. Полностью вакцинированы (и первым, и вторым компонентами) 516 человек.

В оперштабе напомним, в республике работают 24 прививочных пункта: во всех взрослых поликлиниках Петрозаводска, на базе центральных районных больниц, в железнодорожных поликлиниках, поликлинике АО "Кондопожский ЦБК".

Записаться на вакцинацию можно в регистратурах, через личный кабинет на сайте "Госуслуги" и по единому номеру 122.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проверил, как в Карелии делают прививки от коронавируса, и остался доволен.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
27.01.2021, 17:17
Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:30
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Ни нефтяного завода, ни морского порта 5
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

02.02.2021 15:07
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
29.01.2021 15:33
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»