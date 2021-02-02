Мобильные бригады отправились прививать от коронавируса жителей поселков Карелии

Специалисты центральных районных больниц стали выезжать в населенные пункты, где нет стационарных пунктов вакцинации от коронавируса, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Первые мобильные бригады из медиков Сортавальской ЦРБ уже провели иммунизацию против коронавируса в Лахденпохье, поселках Вяртсиля и Хелюля.

В Сортавальском и Лахденпохском районах за две недели уже привиты более 400 жителей.

В Карелии первым компонентом вакцины уже привились 6205 человек, в том числе 2160 пожилых людей старше 60 лет. Полностью вакцинированы (и первым, и вторым компонентами) 516 человек.

В оперштабе напомним, в республике работают 24 прививочных пункта: во всех взрослых поликлиниках Петрозаводска, на базе центральных районных больниц, в железнодорожных поликлиниках, поликлинике АО "Кондопожский ЦБК".

Записаться на вакцинацию можно в регистратурах, через личный кабинет на сайте "Госуслуги" и по единому номеру 122.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проверил, как в Карелии делают прививки от коронавируса, и остался доволен.