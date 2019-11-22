"Мобильные" прививки от гриппа продолжают делать у торговых центров Петрозаводска (ФОТО)

Жителям столицы Карелии предлагают привиться от гриппа в мобильном комплексе у ТЦ "Главный".

Мобильный пункт будет работать на площадке у Торгового центра "Главный" на улице Мелентьевой до 26 ноября. Бесплатную прививку можно сделать с 10 до 19 часов.

"В мобильном комплексе можно без полиса, паспорта, без регистрации и смс привиться от гриппа. Я привился", - сообщил автор фото Николай Смирнов, испытывавший удобства "мобильной" вакцинации на себе.

Как рассказали в Центре медицинской профилактики, перед прививкой каждый обратившийся пройдет медицинский осмотр. Квалифицированные медицинские работники определят наличие или отсутствие медицинских противопоказаний для проведения вакцинации. Вакцинация осуществляется вакциной "Совигрипп", "Флю-М", а также в наличии имеется совершенно новый препарат "Ультрикс Квадри". Особенность вакцины в том, что она содержит не три, как раньше, а четыре штамма вируса.

Ранее Минздрав сообщал о том, что охват вакцинацией населений республики составил 29,74%.

Что представляет из себя "мобильная" вакцинация, смотрим фото.