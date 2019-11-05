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Новости. Общество
11:38, 05 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС / Руслан Шамуков

Прививки от гриппа сделали около 30% жителей Карелии

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За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 4647 случаев заболеваний ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 3,8%.

В Петрозаводске зарегистрировано 2737 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 14,4%.

По республике в детских организованных коллективах в целом заболевания ОРВИ носят спорадический характер.

Охват вакцинацией населений республики составил 29,74%.

Ранее класс и группа в детсаде Карелии были закрыты на карантин.

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Комментарии

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David
2019-11-05 11:43:48
Прививка от гриппа самая бесполезная вещь на свете! Для тех кто понимает. Чей- то отличный коммерческий проект.
кир
2019-11-05 12:02:55
David, прав приближенный к медицине.)
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