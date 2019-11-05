Прививки от гриппа сделали около 30% жителей Карелии

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 4647 случаев заболеваний ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 3,8%.

В Петрозаводске зарегистрировано 2737 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 14,4%.

По республике в детских организованных коллективах в целом заболевания ОРВИ носят спорадический характер.

Охват вакцинацией населений республики составил 29,74%.

Ранее класс и группа в детсаде Карелии были закрыты на карантин.