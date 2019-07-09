"Мобильный телохранитель" спас жителя Карелии от агрессивной племянницы

В минувший понедельник помощь сотрудников вневедомственной охраны понадобилась 38-летнему жителю Сегежи, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Около 15 часов росгвардейцы получили от дежурного Сегежского отдела вневедомственной охраны информацию о срабатывании "Мобильного телохранителя" в одном из домов на улице Антикайнена.

Прибывшим на место стражам правопорядка гражданин пояснил, что его племянница упорно пыталась зайти в квартиру против его воли. Когда зайти всё-таки не удалось, 34-летняя барышня начала пинать входную дверь ногами. Выбитый глазок, вмятины на двери, вырванный звонок, оборванные провода прибора охраны квартиры — результат агрессивного поведения жительницы Сегежи.

Правонарушительница задержана и передана полицейский для дальнейшего разбирательства. Гражданином написано заявление.

Стать обладателем "Мобильного телохранителя" просто, заверили в Росгвардии: нужно заключить договор, и в электронную базу пункта централизованной охраны ОВО будут внесены данные об адресе, на который в случае тревоги направляется дежурный наряд. Преимущества "Мобильного телохранителя" в том, что его просто подключить и использовать, он не требует монтажа технических средств охраны.

"Мобильный телохранитель" позволяет предотвратить противоправные действия в любое время суток. Это гарантированная возможность обеспечения личной безопасности.

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