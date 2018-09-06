Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
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125
99
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590
499
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Новости. Экономика
09:18, 06 Сентября 2018

Модель "АвтоВаза" стала самым продаваемым автомобилем в России

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Самым продаваемым автомобилем в России в августе 2018 года стала Lada Vesta с показателем 8,5 тысяч реализованных машин.

Это следует из сообщений компаний "АвтоВАЗ", Hyundai и Kia по итогам продаж в прошлом месяце. По данным Kia, лидером продаж в августе стала модель Rio – дилеры продали 7,8 тысячи автомобилей с падением на 8% к августу 2017 года, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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