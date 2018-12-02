Модель Playboy ляжет под нож в 53-й раз, чтобы сделать ягодицы больше груди

При этом 42-летнюю мать двоих детей нисколько не заботит, что это может навредить её здоровью.

Порнозвезда решилась на очередную пластическую операцию, чтобы сделать ягодицы такого же размера, что и грудь, или даже больше. Причём для модели Playboy это будет 53-я косметическая процедура по изменению внешности. И теперь в планах Сабрины Саброк обладать самой большой пятой точкой в мире, сообщает life со ссылкой на Mirror.



Фото © Instagram/sabrinasabrokreal

При этом 42-летняя женщина всячески отрицает, что операция может нанести вред её здоровью. По мнению порноактрисы из Аргентины, гораздо вероятнее выйти из дома и попасть под машину.

"Я хочу иметь самую большую сделанную задницу в мире, и меня ничто не остановит!" – сообщила модель.

Сейчас в её ягодицах находятся импланты весом 300 грамм каждый, и Сабрина собирается заменить их на те, что будут больше в два раза — около 650 грамм. Таким образом модель хочет порадовать своих поклонников, которые в прошлый раз собрали 7,8 тыс. фунтов на увеличение её груди.

Несмотря на свой внешний вид и спорную карьеру, Сабрина воспитывает двух дочерей.