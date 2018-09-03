Модельер Валентин Юдашкин посетил Карелию

Известный российский модельер Валентин Юдашкин вместе с семей побывал на острове Валаам.

На днях семейным снимком в своем Instagram поделилась дочь модельера Галина Юдашкина. Она выложила в сеть фото с отцом, мамой и мужем, спопроводив его подписью "Семья".

Кроме этого, девушка опубликовала фото одного из храмов Валаамского монастыря.