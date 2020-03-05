Модернизация школьных столовых в Карелии обойдется почти в миллиард рублей

В районах подсчитали, сколько денег им нужно для приведения пищеблоков учреждений образования в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями.

С 1 сентября ученики начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Власти Карелии сегодня проводят инвентаризацию, выясняя, какие учреждения нуждаются в полном комплексе ремонтных работ и закупке нового оборудования для столовых в первую очередь.

По предварительным данным, предоставленным органами местного самоуправления, для приведения пищеблоков в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями потребуется порядка 935 млн рублей. На установку нового технологического оборудования, сантехники, мебели и покупку посуды школам необходимо 349 млн рублей. А модернизация сетей электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, вентиляции, косметический и капитальные ремонты пищеблоков, столовой и буфета обойдется в 586 млн рублей.

При этом стоимость школьного завтрака для льготника в Карелии оценивается в 56 рублей. Трудно себе представить, что за эти деньги детей в школах кормят полезными продуктами.

"56 рублей – это чай и булочка, чай и каша, в лучшем случае. Разве это полноценный завтрак?" – говорят в гимназии №30.

Подробнее о ситуации со школьным питание читайте здесь.