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Модернизация школьных столовых в Карелии обойдется почти в миллиард рублей

Новости. Общество
17:17, 05 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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В районах подсчитали, сколько денег им нужно для приведения пищеблоков учреждений образования в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями.

С 1 сентября ученики начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Власти Карелии сегодня проводят инвентаризацию, выясняя, какие учреждения нуждаются в полном комплексе ремонтных работ и закупке нового оборудования для столовых в первую очередь.

По предварительным данным, предоставленным органами местного самоуправления, для приведения пищеблоков в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями потребуется порядка 935 млн рублей. На установку нового технологического оборудования, сантехники, мебели и покупку посуды школам необходимо 349 млн рублей. А модернизация сетей электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, вентиляции, косметический и капитальные ремонты пищеблоков, столовой и буфета обойдется в 586 млн рублей.

При этом стоимость школьного завтрака для льготника в Карелии оценивается в 56 рублей. Трудно себе представить, что за эти деньги детей в школах кормят полезными продуктами.

"56 рублей – это чай и булочка, чай и каша, в лучшем случае. Разве это полноценный завтрак?" – говорят в гимназии №30.

Подробнее о ситуации со школьным питание читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-03-05 18:12:42
Ура! Прогресс на марше! НО: надо полагать, что сейчас во всех школах ничего ничему не соответствует, воду берут из ближайшей лужи, чайники греют на кизяках, нет мебели и детишки лакают санитарно-несоответствующее месиво с эмалированных мисок, расставленных на полу. Ну для такого - одного миллиарда МАЛОВАТО БУДЕТ!!!
бюджет
2020-03-05 18:00:48
А почему в Финке уже с 1944 года ВСЕХ школяров кормят бесплатно????
Гость
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