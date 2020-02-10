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Моднице из Пудожа прислали бумагу и песок вместо платьев

Новости. Криминал
08:05, 11 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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Жительница Карелии, заказав в интернет-магазине наряды, удивилась содержимому посылки.

Вместо платьев пудожанка получила посылку с бумагой и песком. Так, модница осталась без нарядов и 5 400 рублей.

Заявление о хищении от жительницы Пудожа поступило в полицию и стало восьмым по счету обращением о мошеннических действиях, совершенных дистанционным способом с 7 по 9 февраля, сообщает МВД Карелии.

Общий ущерб от таких краж составил более 570 000 рублей. И самых крупных сумм лишились петрозаводчанки. Например, 62-летней жительнице столице Карелии звонившие представились сотрудниками службы безопасности. Сообщив, что со счета пенсионерки якобы списываются деньги, ввели ее в заблуждение. Женщина передала незнакомцам парольную информацию сразу от нескольких банковских карт, привязанных к счетам в различных банках. В результате у пенсионерки "увели" со счетов 168 000 рублей.

Другая петрозаводчанка 46-ти лет получила сообщение с поздравлением в социальной сети. Незнакомка также прислала ссылку на приложение известного банка. Открыв его, женщина  прошла опрос, после чего ей предложили зарегистрироваться. Петрозаводчанка ввела код, присланный в смс-сообщении, однако доступ к личному кабинету получила не она, а злоумышленники. Мошенники списали с ее кредитной карты 269 500 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Ранее сообщалось, что эффективность раскрытия дистанционных преступлений в 2019 году в Петрозаводске составила всего лишь 8,8%. Нераскрытым остается 861 преступление.

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