Правоохранители рассказали, как мошенники отбирают деньги у жителей Карелии

В Петрозаводске за год зарегистрировано более тысячи преступлений, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Эффективность раскрытия преступлений составила всего лишь 8,8%. Нераскрытым остается 861 преступление.

С использование средств мобильной связи совершено 219 мошенничеств. Посредством сети "Интернет" совершено 389 мошенничеств.

Основной проблемой при раскрытии дистанционных преступлений является то, что злоумышленники, как правило, находятся на территории иного субъекта РФ, совершают преступления, используя абонентские номера, зарегистрированные на других лиц, пользуются ими непродолжительное время, зачастую однократно.

Преступные действия осуществляются по нескольким основным направлениям, исходя из следующих схем:

- с использованием сайта бесплатных объявлений "Авито";

- списание денежных средств с банковских карт потерпевших посредством подключения услуги "Мобильный банк";

- путем размещения объявлений о продаже в социальной сети "ВКонтакте";

- путем создания дубликатов страниц в социальной сети "ВКонтакте" и размещения просьб о передаче денежных средств в долг;

- действия с использованием средств мобильной связи, когда злоумышленники звонят потерпевшему, представляясь его родственником либо близким знакомым, совершившим ДТП либо серьезно нарушившим ПДД. Далее злоумышленники просят о переводе денежных средств в качестве взятки сотрудникам ГИБДД;

- действия в отношении лиц пенсионного (преклонного) возраста, ранее приобретавших по почте различные БАДы и лекарства;

- "денежная реформа" о перерасчете пенсии и полагающихся так называемых "путинских деньгах";

- действия с использованием средств мобильной связи, входящие смс-сообщения якобы с номера "900" о блокировке банковской карты или о списании денежных средств, для обратной связи указан номер телефона. В ходе телефонного разговора потерпевшие под условием разблокировки или возврата якобы списанных денежных средств сообщают реквизиты своей банковской карты, CVC-код и пароли в смс-сообщениях, после чего происходит списание денежных средств со счетов потерпевшего;

- действия при создании дубликатов официальных сайтов пансионатов "Псоу" и "Сосновая роща", Республика Абхазия (многочисленные факты мошенничеств зарегистрированы по всей территории страны).



Ранее "Опытный финансист" украл у пожилой жительницы Карелии более 4 млн рублей.