Модульная гостиница и экотропа появятся к Новому году в приграничном районе Карелии

К Новому году в Питкярантском районе появится новый «зеленый» маршрут и модульная гостиница, сообщили в управлении по туризму Карелии.

Одним из туристических трендов последнего времени стало создание экологических троп и комфортное погружение в природу. Именно такой отдых предлагают туристам в Питкярантском районе.

Группа компаний «ПТО «Питкяранта» в рамках развития проекта «Белые мосты», названного в честь одного из самых красивых водопадов Карелии, строит в Питкярантском районе модульную гостиницу. Сегодня работа находится на завершающей стадии. Компания деликатно вписывает в природный ландшафт 17 модулей на 51 место общей вместимостью.

Данная работа стала возможной в том числе благодаря успешному участию организации в конкурсе по предоставлению субсидий на создание модульных гостиниц, который проводило региональное Управление по туризму в рамках реализации Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

По словам и.о. начальника Управления по туризму Михаила Трифонова, сегодня модульные технологии при строительстве гостиниц пользуются большой популярностью в Карелии и в России, они позволяют создавать интересные объекты размещения в удаленных и труднодоступных локациях, не нанося ущерба окружающей среде.

Завершение строительства гостиницы – это не единственная хорошая новость от «ПТО «Питкяранта» к Новому году. В лесной зоне на берегу Ладожского озера компанией обустроена экологическая тропа, проложен зеленый маршрут, установлены мостики и смотровые площадки через реку Койринойоки, на водопаде Земляничный.