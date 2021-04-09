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Мокрый снег, дождь и порывистый ветер ожидаются в воскресенье в Карелии

Новости. Погода
17:00, 10 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 11 апреля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Карелии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит +1, -4°С, днем потеплеет +6, +11°С.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый сильный.

Столбик температура ночью остановится на отметке +1, -1°С, днем +7, +9°С.

Атмосферное давление будет расти.

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