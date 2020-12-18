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Мокрый снег и дождь накроют Карелию в воскресенье

Новости. Погода
17:00, 19 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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О погоде на 20 декабря рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье в Карелии будет облачная погода. Ожидаются небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах сложное отложение, гололед. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -1,-6 С, местами на юге будет до +2°С. Днем температура воздуха составит -1 +4°С.

В Петрозаводске будет облачно, днем с прояснениями. Прогнозируются небольшие осадки. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит -1, -3°С, днем потеплеет до +2, +4°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

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