Мокрый снег и дождь ожидаются в Карелии 21 марта

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О погоде на 21 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.
В Петрозаводске 21 марта будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.
Ветер ночью юго-западный, южный. Днем юго-западный, западный умеренный.
Температура ночью составит 0, -2 градуса, днем потеплеет до +2, +4.
В Карелии также будет облачно с прояснениям. Ночью в большинстве районов выпадет небольшой, по южным районам умеренный снег. Днем местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.
Ветер ночью юго-западный, южный. Днем юго-западный, западный умеренный.
Ночью температура воздуха остановится на показателях 0, -5, днем может потеплеть до 0, +5 градусов.
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