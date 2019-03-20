Мокрый снег и дождь ожидаются в Карелии 21 марта

О погоде на 21 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 21 марта будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшие осадки. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью юго-западный, южный. Днем юго-западный, западный умеренный.

Температура ночью составит 0, -2 градуса, днем потеплеет до +2, +4.

В Карелии также будет облачно с прояснениям. Ночью в большинстве районов выпадет небольшой, по южным районам умеренный снег. Днем местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью юго-западный, южный. Днем юго-западный, западный умеренный.

Ночью температура воздуха остановится на показателях 0, -5, днем может потеплеть до 0, +5 градусов.