Мокрый снег и дождь ожидаются в Карелии в понедельник

В Петрозаводске и Карелии ожидаются осадки в виде дождя и снега, сообщает Гидрометцентр.

В Карелии девятого апреля, в понедельник, ожидается облачная погода. В большинстве районов осадки, днем местами сильные в виде снега, мокрого снега, по южным районам мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, южный; днем - юго-западный, западный. На северо-востоке - юго-восточный умеренный; на севере - днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью: +1, -4 градуса, по северным районам местами до -9 градусов.

Температура воздух днем: 0, +5 градусов, по южным районам +6,+11 градусов.

В Петрозаводске ожидается также облачная погода. Ночью небольшие, утром и днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: 0, -2 градуса. Днем: +7, +9 градусов.