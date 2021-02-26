Мокрый снег и гололедица ожидаются по всей Карелии

Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 28 февраля.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах - гололедица.

Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем -1, +1°С. Атмосферное давление будет расти.

Такая же погода ожидается в большинстве районов Карелии - облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможно налипание мокрого снега на ЛЭП. На дорогах - гололедица.

Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°С, местами до -10°С, днем +1, -4°С.