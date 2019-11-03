Мокрый снег и небольшой мороз ожидаются в Карелии в День народного единства

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О погоде на 4 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -3, -5 градусов, днем будет -2, -4.
В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой мокрый снег, ночью по южным районам – умеренный. Возможно налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Ночью похолодает до +1, -4 градусов, местами до -12. Днем потеплеет до 0, на север может подморозить до -7 -12 градусов.
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