Мокрый снег и небольшой мороз ожидаются в Карелии в День народного единства

О погоде на 4 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки. На дорогах гололедица.



Ветер северо-западный, северный умеренный.



Температура воздуха ночью составит -3, -5 градусов, днем будет -2, -4.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой мокрый снег, ночью по южным районам – умеренный. Возможно налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.



Ветер северо-западный, северный умеренный.



Ночью похолодает до +1, -4 градусов, местами до -12. Днем потеплеет до 0, на север может подморозить до -7 -12 градусов.