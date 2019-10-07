Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Карелию во вторник

О погоде на 8 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно. Возможны осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ночью местами на дорогах гололедица.



Ветер северо-западный, западный умеренный.



Ночная температура составит -1, +1 градус, днем воздух прогреется до +1, +3.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, по восточным районам республики умеренный снег. Утром и днем в большинстве районов мокрый снег с дождем. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный. На севере: ночью – северо-восточный, северный умеренный, утром и днем – сильный порывистый.



Ночью похолодает до -4, +1 градуса. Днем потеплеет до 0, +5.