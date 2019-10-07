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Новости. Погода
17:00, 07 Октября 2019
фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС

Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Карелию во вторник

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О погоде на 8 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачно. Возможны осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ночью местами на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Ночная температура составит -1, +1 градус, днем воздух прогреется до +1, +3.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, по восточным районам республики умеренный снег. Утром и днем в большинстве районов мокрый снег с дождем. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный. На севере: ночью – северо-восточный, северный умеренный, утром и днем – сильный порывистый.

Ночью похолодает до -4, +1 градуса. Днем потеплеет до 0, +5.

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