Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Карелию во вторник

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О погоде на 8 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске во вторник будет облачно. Возможны осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ночью местами на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, западный умеренный.
Ночная температура составит -1, +1 градус, днем воздух прогреется до +1, +3.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, по восточным районам республики умеренный снег. Утром и днем в большинстве районов мокрый снег с дождем. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, западный. На севере: ночью – северо-восточный, северный умеренный, утром и днем – сильный порывистый.
Ночью похолодает до -4, +1 градуса. Днем потеплеет до 0, +5.
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