Мокрый снег накроет часть районов Карелии

Специалисты карельского гидрометцентра рассказали о погоде на 19 марта.
В воскресенье, 19 марта, ожидается пасмурная погода. Ночью синоптики прогнозируют мокрый снег, днем дождь и мокрый снег.
На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью местами порывистый до сильного. Температура воздуха ночью +1, -4°С, днем 0, +5°С.
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