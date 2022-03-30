Мокрый снег накроет Карелию в четверг

О погоде на 7 апреля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет местами небольшой снег. Днем прогнозируют небольшие, по южным районам местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер ночью южный, юго-восточный, днем юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -5,-10°C, местами подморозит до -15°C. Днем потеплеет до -1, +4°C.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки, ночью в виде снега, днем мокрого снега. На дорогах гололедица.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -5, -7°С, днем +1, +3°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.