Мокрый снег накроет Карелию в четверг

О погоде на 7 апреля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет местами небольшой снег. Днем прогнозируют небольшие, по южным районам местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ветер ночью южный, юго-восточный, днем юго-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -5,-10°C, местами подморозит до -15°C. Днем потеплеет до -1, +4°C.
В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки, ночью в виде снега, днем мокрого снега. На дорогах гололедица.
Столбик термометра ночью остановится на отметке -5, -7°С, днем +1, +3°С.
Атмосферное давление будет слабо расти.
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