Мокрый снег с дождем обрушатся на Карелию в ближайшие два дня

В Гидрометцентре Карелии рассказали о погоде до конца недели.

Как сообщили в Гидрометцентре Карелии, в ближайшие два дня республику ждет серьезное потепление. Под влиянием теплой воздушной массы Карелию ждет усиление ветра и осадки — от мокрого снега до дождя.

Автомобилистам, да и всем жителям Карелии, приготовится к причудам январской погоду следует уже завтра, 25 января. Осадки и гололедица будут сопровождать оттепель два дня, вплоть до 26 января.

А затем синоптики вновь обещают похолодание. К выходным температура в Карелии опять упадет ниже нуля.

Напомним, ранее ГИБДД Карелии предупредила об ухудшении обстановки на дорогах из-за грядущих снегопадов.